Milan TV - Cardinale carica la squadra: discorso motivazionale nello spogliatoio

Manca sempre meno a Milan-Roma, in programma alle 20.45 in un San Siro tutto esaurito e con i supporters rossoneri sempre presenti al fianco della squadra. Sia Milan che Roma sono reduci da due sconfitte cocenti in Coppa Italia, con la gara di questa sera cruciale per l'attuale periodo delle due squadre.

Come riportato da Milan TV, il proprietario del club, Gerry Cardinale ha caricato la squadra prima del riscaldamento con un discorso motivazionale nello spogliatoio dello stadio San Siro.