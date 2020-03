Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, un momento peggiore per la resa dei conti nella società rossonero non c'era: il Milan di Pioli si sta giocando un posto in Europa nella prossima stagione ed è innegabile che il terremoto societario abbia inciso sulla sconfitta di ieri del Diavolo contro il Genoa.