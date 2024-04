Milan, un occhio al cartellino: sono 4 i diffidati rossoneri in Europa League

vedi letture

Questa sera il Milan scenderà in campo all'Olimpico contro la Roma, nel tentativo di rimontare lo 0-1 dell'andata in favore dei giallorossi. Per alcuni giocatori del Diavolo sarà cruciale evitare il cartellino giallo: sono infatti in 4 i rossoneri diffidati e che potrebbero essere squalificati o per l'eventuale semifinale di andata o per la prima partita europea nella prossima stagione. E i nomi sono pesanti e importanti. Tutti e 4 i rossoneri diffidati questa sera dovrebbero essere titolari: si tratta di Maignan, Calabria, Musah e Leao.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it