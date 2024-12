Milan, va avanti la trattativa con Theo. Ma anche col rinnovo la cessione in estate non è da escludere

Prima parte di stagione piuttosto complicata per il capitano del Milan Theo Hernandez. Un rendimento non propriamente entusiasmante per il francese che alle difficoltà in fase offensiva ha aggiunto anche alcune disattenzioni fatali in quella difensiva.

Il giocatore, pur senza brillare, resta comunque un insostituibile di Paulo Fonseca anche per mancanza di alternative convincenti. In attesa di tempi migliori sul campo, scrive la Gazzetta dello Sport, il club e l'entourage dell'esterno stanno continuando a portare avanti la lunga trattativa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026. Theo per dire sì alla proposta rossonera chiede un aumento salariale rispetto ai 4 milioni e mezzo di euro attualmente guadagnati, col Milan che per il momento non vuole però arrivare alle cifre chieste dai suoi agenti.

Per il quotidiano le parti sono comunque vicine, col suo rinnovo che potrebbe arrivare praticamente in contemporanea con quello del connazionale Maignan. Una firma eventuale che però non metterebbe al riparo il giocatore dagli assalti estivi delle big europee, anzi: un prolungamento metterebbe il Milan nelle condizioni di non ricevere offerte al ribasso, potendo così valutare solo proposte extra large. Nei mesi scorsi era sembrato il Bayern Monaco la società maggiormente interessata, anche se il suo profilo è tenuto sotto osservazione da tante big europee.