L'infortunio di Bennacer spiana la strada a Tonali. Come riporta Tuttosport, il centrocampista rossonero è entrato molto bene in campo a Belgrado nel match contro la Stella Rossa e domani, nel derby con l'Inter, giocherà dal primo minuto in cabina di regia al fianco di Kessié. Un altro grande esame per l'ex Brescia.