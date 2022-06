Milan, volti nuovi a centrocampo: da Sanches ad Adli, fino al ritorno di Pobega

MilanNews.it

Dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan, Franck Kessie lascerà la squadra rossonera dopo il 30 giugno da Campione d'Italia. Ma, nonostante la sua assenza si farà sentire, sono già pronti nuovi nomi per il centrocampo di Pioli. Come riporta il Corriere dello Sport, Renato Sanches dovrebbe sostituire l'ivoriano, più per il ruolo che per le caratteristiche. Tornerà in rossonero anche Tommaso Pobega dopo le fruttuose esperienze in prestito a Spezia e Torino e dopo aver partecipato al ritiro di Coverciano con la Nazionale di Mancini. Infine si scoprirà da vicino Yacine Adli, acquistato la scorsa estate dal Bordeaux e lasciato in Francia in prestito per un anno.