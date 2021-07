Milanello, domani doppia seduta d'allenamento per i rossoneri

A Milanello si lavora incessantemente: sedute giornaliere mirate e tanta fatica, in attesa delle prossime amichevoli. Nella giornata di domani, riporta acmilan.com, i rossoneri si ritroveranno nel centro sportivo di Carnago per una doppia sessione di allenamento. Tanto lavoro e preparazione che avrà occasione di essere messa in campo già questo sabato: alle 17 proprio a Milanello andrà in scena un'amichevole con il Modena.