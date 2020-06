Questa mattina alle ore 08:00 i giocatori rossoneri sono stato sottoposti ad un tampone. In questo momento è in corso l'allenamento, che è alle battute finali. Alle ore 13:15 è previsto il pranzo a Milanello, mentre alle 14:00 Pioli parlerà in conferenza stampa. Alle 15:30 la squadra lascerà il centro sportivo alla volta di Malpensa, dove alle 16:30 decollerà il volo per Brindisi.