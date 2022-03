Milanello, la casa del Diavolo - Da domani il libro di Peppe Di Stefano

Appuntamento per domani, giovedì 17 marzo, alle ore 18.00 all’hotel Sheraton di San Siro per la presentazione del libro di Peppe Di Stefano “Milanello, la casa del Diavolo”.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del giornalista SkySport, che da anni segue la squadra rossonera.

“Ho fatto un rapido calcolo: dopo casa mia, il posto nel quale ho trascorso più tempo negli ultimi 10 anni della mia vita è Milanello. Cronaca e lealtà. Rispetto e ammirazione per un luogo iconico.

Ed allora ho deciso di raccontare i 59 anni di vita di questo centro sportivo: attraverso retroscena, aneddoti, storie e personaggi. Racconti inediti che spiegano perché Milanello è davvero un posto unico e magico. E sono orgoglioso di averne conosciuto (scavando nella memoria di decine e decine di testimonianze) usi, costumi, abitudini, personaggi, segreti, camere, campi, matrimoni, gabbie e uomini. Uomini veri.

Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di scrivere questo libro, Cairo Editore. Chi ha creduto in me, Gianluca Di Marzio. Chi mi ha raccontato, testimoniato e svelato quella parte di storia che non conoscevo. Chi ha accolto il mio invito e firmato pre e post fazione, Adriano Galliani e Paolo Maldini. Simboli eterni del Milan

Ed ecco “Milanello, la casa del Diavolo”. Buona lettura!"

𝙿𝚛𝚎𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛 𝚐𝚒à 𝚍𝚒𝚜𝚙𝚘𝚗𝚒𝚋𝚒𝚕𝚎 𝚜𝚞 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚒 𝚐𝚕𝚒 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎 𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎. 𝙿𝚛𝚎𝚗𝚘𝚝𝚊 𝚜𝚞𝚋𝚒𝚝𝚘 𝚞𝚗𝚊 𝚌𝚘𝚙𝚒𝚊! 𝙰𝚛𝚛𝚒𝚟𝚎𝚛à 𝚒𝚕 𝟷𝟽 𝚖𝚊𝚛𝚣𝚘, 𝚐𝚒𝚘𝚛𝚗𝚘 𝚍𝚒 𝚞𝚜𝚌𝚒𝚝𝚊 𝚊𝚗𝚌𝚑𝚎 𝚒𝚗 𝚕𝚒𝚋𝚛𝚎𝚛𝚒𝚊. 𝙴 𝚜𝚎𝚖𝚙𝚛𝚎 𝚒𝚕 𝟷𝟽 𝚖𝚊𝚛𝚣𝚘 𝚊𝚕𝚕𝚎 𝚘𝚛𝚎 𝟷𝟾 𝚊𝚕𝚕𝚘 𝚂𝚑𝚎𝚛𝚊𝚝𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚗 𝚂𝚒𝚛𝚘 𝙼𝚒𝚕𝚊𝚗𝚘, 𝚕𝚘 𝚙𝚛𝚎𝚜𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛ò 𝚊𝚍 𝚊𝚙𝚙𝚊𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗𝚊𝚝𝚒, 𝚝𝚒𝚏𝚘𝚜𝚒 𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚖𝚙𝚊. 𝙽𝚎𝚒 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚜𝚒𝚖𝚒 𝚐𝚒𝚘𝚛𝚗𝚒 𝚒 𝚍𝚎𝚝𝚝𝚊𝚐𝚕𝚒 𝚎 𝚐𝚕𝚒 𝚘𝚜𝚙𝚒𝚝𝚒.