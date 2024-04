milanello report - A tutta verso la Roma

Squadra a Milanello questa mattina per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno in Europa League che vedrà il Milan affrontare la Roma, giovedì 18 aprile alle 21.00 all'Olimpico, nella gara di ritorno dei Quarti di finale.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire in campo per completare il riscaldamento attraverso alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate su possesso palla e finalizzazioni prima della consueta partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 17 APRILE

Il programma prevede un allenamento mattutino e la partenza per Roma nel pomeriggio. Allo stadio Olimpico, alle 18.45 in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, si svolgerà la conferenza stampa di Mister Stefano Pioli e Rafael Leão.