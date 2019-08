MILANELLO REPORT - Doppia sessione a Milanello, lavoro su tattica e tecnica

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito il resoconto dell'allenamento di oggi: "Doppio allenamento per i rossoneri di Mister Giampaolo che, dopo la ripresa, continuano nel lavoro di preparazione in vista dei prossimi impegni e in ottica dell'inizio del campionato. Convocazione differenziata per la squadra, divisa in due gruppi: il primo pronto in palestra alle 9.30 per svolgere l'attivazione muscolare seguita da una serie di esercizi dedicati al potenziamento effettuati con l'ausilio delle macchine. Terminata questa parte, i giocatori si sono spostati sul campo ribassato per una serie di esercitazioni tattiche. Stesso programma per il secondo gruppo, il quale ha cominciato in palestra alle 10.30 prima di spostarsi sul terreno di gioco per la tattica. Nel pomeriggio, rossoneri in campo. Dopo una sessione di video-analisi, il gruppo si è trasferito sul rialzato per focalizzarsi prima attraverso l'attivazione muscolare usando le sagome e gli ostacoli e poi con alcuni esercizi volti a migliorare la tecnica ad alta intensità con passaggi e tiri in porta. Al termine, partitella a campo ridotto." Successivamente, il club rossonero ha fatto sapere che il programma di domani prevede una sessione sola sessione, a Milanello, ore 18:00.