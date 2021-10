MILANELLO REPORT - La squadra rossonera riprende il lavoro

Ripresa degli allenamenti a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. La squadra si è ritrovata per pranzo prima di dare il via alla settimana che porterà verso Milan-Hellas Verona, ottava giornata di campionato fissata per sabato 16 ottobre alle 20.45 a San Siro.

IL REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, poi il gruppo è uscito sul campo per proseguire il riscaldamento con una serie di esercitazioni tecniche e, a seguire, un lavoro sul possesso palla. La sessione è proseguita con una partitella su campo ridotto che ha preceduto una serie di allunghi su metà campo per concludere la giornata.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE

Per domani il programma prevede un solo allenamento al mattino.