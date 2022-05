MILANELLO REPORT - Si lavora sugli ultimi dettagli

Fonte: acmilan.com

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Sassuolo-Milan, in programma domenica 22 maggio alle ore 18.00. A bordo campo per seguire il lavoro dei rossoneri presenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra, dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare, per poi proseguire il riscaldamento in campo con una serie di torelli a tema. Lavoro specifico per i portieri con i preparatori. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica della sessione odierna, terminata con la consueta partitella su campo ridotto.

SABATO 21 MAGGIO

Il programma di domani prevede allenamento al mattino e alle 14.15 la conferenza stampa di Mister Pioli.