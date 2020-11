Alexis Saelemaekers è alle prese con un piccolo problema fisico, una leggera infiammazione al pube che non gli ha permesso di giocare con la sua Nazionale. Rientrato in anticipo dal Belgio, l’esterno rossonero - come riporta il quotidiano Tuttosport - continuerà a Milanello le terapie per provare a recuperare in tempo per la sfida di campionato con il Napoli, in programma alla ripresa del campionato.