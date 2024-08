Milanisti in prestito: dopo il flop in Olanda, Lazetic prova a rilanciarsi in patria

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

MARKO LAZETIC (TSC)

Dopo il flop in Olanda l'attaccante prova a rilanciarsi in patria. Non si è disputata l'ultima partita di campionato contro lo Stella Rossa e la sua ultima presenza risale al 16 agosto, 45' nella partita persa contro l'OFK Belgrado. Fin qui solo due le partite da titolare, prima di finire nelle retrovie.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0