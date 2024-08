Milanisti in prestito: scampoli di gara per Romero che non incide nell'Alaves

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

LUKA ROMERO (Alavés)

Mezz'ora scarsa per l'argentino, nel pareggio dei baschi in casa contro il Betis per 0-0. Partita che si è complicata per l'espulsione di un difensore dell'Alavés. Impiegato sulla corsia sinistra, fatica a incidere.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0