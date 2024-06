Milano, per Euro 2024 torna Casa Azzurri con "SenStation": i dettagli dell'iniziativa

Milano si prepara ad Euro 2024, offrendo la possibilità di vivere un'esperienza particolare grazie Casa Azzurri in stazione Centrale: in piazza Duca d'Aosta, riporta milano.corriere.it, torna "SenStation", il format di eventi di Grandi Stazioni Retail. Dal 13 giugno al 14 luglio il piazzale in prossimità della stazione si trasformerà in un villaggio sportivo: zeppo di food truck, non sarà aperto solo di sera, ma tutti i giorni dalle 14.30 alle 23.30.

E debutterà con un importante appuntamento sportivo: dal 13 al 16 giugno, su una pista di pattinaggio allestita per l’occasione, si daranno appuntamento 260 atleti di 20 nazioni per la Hero Battle Cup, la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo, promossa da Fisr e World Skate Le stelle dell’inline freestyle gareggeranno nelle sei specialità di questa disciplina. Infine, in un’altra area del villaggio, Plenitude allestirà uno skate park aperto al pubblico. Non solo, nella zona laterale ci sarà la Fan Zone di Coca-Cola, che offrirà un’arena con maxischermi, chioschi, biliardini, zone relax con ombrelloni. Al centro di tutto Casa Azzurri, con un programma di eventi al momento ancora in via di definizione.

L’assessora allo Sport e al Turismo di Milano Martina Riva ha commentato entusiasta: "Senstation Summer risponde perfettamente a una delle priorità dell’Amministrazione: restituire l’area della Stazione Centrale ai cittadini e ai visitatori, attraverso eventi, appuntamenti e iniziative di sport e di intrattenimento".