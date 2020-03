Mirabelli: "Boban ha avuto le palle, altri stanno zitti per difendere il posto"

Massimiliano Mirabelli, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulle recenti dichiarazioni di Boban: "Ha dimostrato di avere le palle. La sua intervista mi è piaciuta, non ha avuto paura di niente e di nessuno. Non capisco invece altri che stanno zitti per difendere il proprio posto. Maldini? Non faccio nomi. Ma uno deve avere il coraggio di affrontare certe cose. Non si gioca a nascondino. E Boban al contrario di altri ha dimostrato coraggio. Una valutazione del loro lavoro? Maldini è al Milan da due anni. Boban è appena arrivato e bisognava dargli tempo. Non conosco nessuno che abbia la bacchetta magica. Ma sono il tempo e il lavoro a determinare i risultati. Quando date i voti ai calciatori che entrano in campo gli ultimi minuti scrivete ‘non giudicabile’, ecco Boban non si può giudicare".