"Mister sei stato un signore! Ti hanno abbandonato": diversi tifosi fuori da Milanello salutano così Fonseca

vedi letture

Paulo Fonseca ha lasciato Milanello per l'ultima volta. Intercettato dai microfoni di Sky Sport ha salutato così i tifosi rossoneri: "Grazie per il sostegno e rispetto, per me è stato un orgoglio allenare il Milan. Ho già salutato la squadra"

Diversi tifosi presenti hanno voluto salutare così il tecnico portoghese, in auto e fermatosi per scattare le ultime foto con dei bambini lì presenti: "Fonseca sei stato un signore, ti hanno abbandonato".