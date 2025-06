Mitrovic una garanzia di gol: 111 reti in 206 partite con il Fulham, 68 in 79 gare con l'Al-Hilal, 44 in 90 presenze con l'Anderlecht

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez nella prossima stagione, ed Aleksander Mitrovic dell'Al-Hilal potrebbe essere una soluzione interessante sulla quale fare affidamento, anche perché stiamo parlando di un calciatore che in carriera ha segnato oltre 200 gol.

Mitrovic è sinonimo di garanzia

Tra i vari Dusan Vlahovic, Darwin Nunez e Mateo Retegui di cui si sta parlando in questi giorni, sta prendendo sempre più quota la candidatura di Aleksander Mitrovic per l'attacco del Milan. 30 anni, anche se saranno 31 il prossimo settembre, l'attaccante serbo per qualità prezzo potrebbe essere la soluzione ideale per Massimiliano Allegri. Scrive Il Corriere dello Sport che il suo curriculum fornisce una garanzia: ovunque vada, segna, aspetto da non sottovalutare a fronte anche dell'importante investimento che si dovrà fare. 111 reti in 206 partite con il Fulham, 68 in 79 gare con l'Al-Hilal, 44 in 90 presenze con l'Anderlecht, 17 in 72 match con il Newcastle alla prima esperienza in carriera di alto livello. Le statistiche non mentono: in carriera, Mitrovic segna in media un gol in neanche due partite giocate. La porta, insomma, la vede molto bene.