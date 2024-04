MN - Adli ci crede: "Abbiamo ancora le carte in regola per ribaltare il risultato all'Olimpico"

Ha parlato così in Mix-zone Yacine Adli, al termine della sconfitta interna contro la Roma. Parole di carisma e orgoglio del centrocampista rossonero: questo il suo commento.

"Abbiamo una squadra di qualità e sappiamo giocare partite difficili, con spirito al massimo. Dobbiamo dare tutto, adesso però c'è il Sassuolo e vogliamo fare bene, poi avremo il tempo per pensare ancora alla Roma ma vi posso assicurare che abbiamo le carte in regola per ribaltare il risultato all'Olimpico".