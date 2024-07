MN - Ag. Liberali: "Dopo la convocazione in prima squadra abbiamo chiacchierato un po', mi diceva: 'Tutto bene, qui c'è un bel carico di lavoro. Penso di potermela giocare"

Nel Milan dei giovani talenti è emerso a Vienna quello di Mattia Liberali. Tra i protagonisti della vittoria dell'Europeo Under 17, il trequartista è stato già provato da Paulo Fonseca nel primo test della stagione. In molti scommettono sulla sua esplosione, per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con Stefano Antonelli che insieme a Ferdinando Guarino ne cura gli interessi.

Ciò che salta all'occhio, specie in un periodo di moria di giocatori che saltano l'uomo, è proprio la sua abilità nel fare la giocata rischiosa

"Guardi, faccio un paragone con un altro mio assistito che per attitudine lo ricorda: Destiny Udogie. Lui fa al Tottenham le cose che faceva con la

Primavera 2 a Verona e Mattia caratterialmente è come Destiny, non si fa prendere dalla paura o dal timore di giocare con giocatori più grandi e famosi né dall'ambiente circostante. È un ragazzo ambizioso calcisticamente ma mai strafottente, perché è rispettoso di tutti, sicuramente consapevole delle sue qualità. Le racconto questo episodio".

"Dopo la convocazione in prima squadra abbiamo chiacchierato un po', mi diceva: 'Tutto bene, qui c'è un bel carico di lavoro, l'intensità della partita si addice molto alle mie caratteristiche. E penso di potermela giocare tranquillamente con questo gruppo che tra l’altro mi ha accolto in modo straordinario'. Il tutto con una tranquillità disarmante".