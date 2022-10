MN - Albertini: "Nuovo stadio? Al momento San Siro non è adeguato"

MilanNews.it

Il tema stadio tiene banco a Milano da ormai più di tre anni, senza che ci siano stati significativi passi avanti. Questo il pensiero sull'argomento di Demetrio Albertini, intercettato da MilanNews.it a margine dell'evento in cui sono state rese note le nomination del Gran Gala del Calcio 2022 di AIC: “San Siro in questo momento non è adeguato agli altri stadi. Poi non sono io che dice quanto costa metterlo a posto oppure se è giusto abbatterlo e farne un altro fuori. Quello che dico è che in questo momento San Siro non è all’altezza per le richieste dell’utenza. C’è la storicità, è come se fosse casa mia, ma non si può escludere la possibilità di fare uno stadio nuovo. Ciò che ci devono dire sono costi, sostenibilità e adeguatezza. Ho giocato al Maracanà, ho giocato in quello di Wembley, stanno rifacendo Barcellona e Madrid, ho giocato al Vicente Calderon che hanno abbattuto e fatto uno nuovo. Non bisogna farsi prendere dall’emotività sennò non cambieremo mai niente”