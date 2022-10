MN - Alciato: "Leao entro un paio d'anni sarà tra i primi tre al mondo. Importante il lavoro di Ibra"

MilanNews.it

Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su in che posizione metterebbe Leao tra i migliori esterni al mondo: "Non so dare una posizione certa, ma in alto. Se mi fai questa domanda tra un paio d'anni sarà tra i primi tre. Ogni anno diventa più forte. Ogni anno si mette sempre di più al servizio della squadra e, in tal senso, credo sia stato molto importante avere Ibrahimovic in spogliatoio, che l'ha messo in riga quando serviva. L'anno scorso, di questi tempi, molti criticavano Leao e Pioli diceva che, uno che si allena così, non poteva faticare ancora a lungo in partita... Da lì a poco è esploso il Leao che tutti conosciamo".