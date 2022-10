MN - Alciato su Chelsea-Milan: "Sfida che può raccontare tanto del momento dei rossoneri"

MilanNews.it

Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Chelsea-Milan: "Il finale di Empoli ha detto che il Milan, al di là degli infortuni, abbia la mentalità giusta, che lo porta a non mollare fino all'ultimo pallone. Quella con il Chelsea è una sfida che può raccontare tanto del momento dei rossoneri, perché i Blues sono una squadra difficile da affrontare; nelle ultime due partite, Potter ha cambiato ben 4 moduli di gioco ed è difficile preparare una gara contro di loro. Vincere a Stamford Bridge sarebbe un grande segno per il Milan sia per la sfortuna che sta avendo negli infortuni sia per quanto di buono sta facendo vedere il nuovo allenatore del Chelsea".