MN - Alessandro Orlando: "Pulisic è cambiato, dà sempre l'anima. È il lato positivo del Milan"

Il doppio ex di Milan e Udinese, Alessandro Orlando (campione d'Italia e d'Europa con i rossoneri nel 1994) commenta il giorno dopo la sfida di San Siro che ha visto la squadra di Paulo Fonseca vincere di misura, dopo una partita giocata prevalentemente in inferiorità numerica. In esclusiva per MilanNews.it

Leao escluso per scelta tecnica è stata una mossa coraggiosa

"A me Leao non piace. A vederlo ha grandissime qualità ma è talmente discontinuo e umorale che da allenatore non ci farei affidamento".

L'uomo della partita per molti è stato Pulisic, praticamente ovunque contro l'Udinese

"Completamente un altro giocatore rispetto all'ano scorso, dà sempre l'anima aggiungendo qualità e quantità. È il lato positivo di questo Milan".