Fonseca arrivato a Milanello alle 9:13 per l'allenamento. I primi calciatori presenti sono Camarda e Maignan

Il giornalista Francesco Letizia, collegato in diretta da Milanello per Sportitalia, riporta che Paulo Fonseca è arrivato alle 9:13 presso il Centro Sportivo di Carnago (Varese) per dirigere l'allenamento odierno, in programma alle 11:00, il primo post Champions League e verso la delicatissima sfida contro il Genoa di domenica sera a San Siro, quando il club rossonero festeggerà anche i 125 anni dalla fondazione.

Poco dopo l'arrivo del tecnico, sono arrivati a Milanello Camarda e Maignan. Man mano arriveranno tutti gli altri calciatori.

Sarà una giornata chiave per capire cosa succederà dopo lo sfogo di ieri post Milan-Stella Rossa: "Sono soddisfatto dal risultato, ovviamente. Ma di tutto il resto no. Quando entriamo in una partita decisiva come questa - ha spiegato ieri Fonseca in conferenza - e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto come squadra. Abbiamo l'obbligo non di giocare meglio, ma di dare tutto in campo. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo.. Non voglio entrare nei dettagli. Io parlerò con la squadra, ma il mio sentimento è questo. Non sono arrabbiato, ma triste. Perché quello che mi piacerebbe vedere nella squadra qualcosa che non ho visto. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza apposto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

