"Spiace accanirsi, ma il giallo è dimostrazione di un atteggiamento spagliato": le pagelle di Theo

Prova incolore per Theo Hernadez. L'esterno del Milan non brilla nella serata di San Siro contro la Stella Rossa. "Un tiro dalla distanza - si legge sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola - una punizione alta, pochi inserimenti e troppi errori. Un’amnesia difensiva grave per tempo: così non va. Giallo ingenuo". "Spiace accanirsi, ma il giallo che rimedia gettando il secondo pallone in mezzo al campo - analizza invece Tuttosport - anziché fuori è un’altra dimostrazione di un atteggiamento sbagliato. La prestazione? Comunque non sufficiente".

"Si limita al compitino senza mai spingere - riporta il Corriere dello Sport - viene preso alle spalle di Ivanic che sfiora il gol. Prende un giallo inutile". Per il Corriere della Sera oggi in edicola il difensore francese è "svagato, a tratti irritante. Non è sereno". Questo il commento di TMW: "Chi si aspetta il ritorno del trattore capace di arare ogni metro della fascia sinistra, sarà rimasto deluso nel vederlo così timido". Anche per Milannews.it la prova è insufficiente: "Altra serata sotto la sufficienza, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Una triste costante che non fa bene a nessuno".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 5,5