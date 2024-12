Passerini: "Col Genoa prepariamoci a qualche panchina punitiva. Nervi tesissimi"

vedi letture

Nella sua analisi sul Corriere della Sera post Milan-Stella Rossa, Carlos Passerini, giornalista per il quotidiano di via Solferino, si è così espresso commentando lo sfogo di Paulo Fonseca di ieri sera contro alcuni dei suoi calciatori: "La durissima critica pubblica di Fonseca alla squadra fa discutere. Tutti si chiedono se abbia fatto bene o male. Di certo, ha riaperto un’altra volta la porta sacra degli spogliatoi, che quasi sempre gli allenatori tengono chiusa a chiave. Non Fonseca, che già dopo Firenze tuonò in pubblico contro i ribelli dei calci di rigore, Theo Hernandez e Abraham, che rubarono la palla al tiratore designato Pulisic. Anche con Leao non è mai stato tenero, sottolineando spesso che da Rafa si aspettava molto di più, lasciandolo anche in panchina. Lì la strategia della tensione ha funzionato. Sarà così anche stavolta?

Domenica col Genoa prepariamoci a qualche panchina punitiva. Nervi tesissimi. Il sostegno della dirigenza, Ibra in primis, sarà fondamentale, oggi però a Milanello non c'era nessuno dei dirigenti. Il Milan è a un bivio. Per azzeccare la strada giusta e non perdersi del tutto, serve l’aiuto di tutti".