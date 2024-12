È l'ora di imparare a memoria la filastrocca! Da Madrid a Empoli: strada tracciata

Finalmente in maniera convincente. Dopo tante partite di fila vinte o perse senza troppa convinzione, tranne per i trionfi nel derby e a Madrid contro il Real, il Milan ha ottenuto sabato sera contro l'Empoli una bella vittoria, una da titolo classico: "Il Milan vince e convince". I rossoneri hanno battuto i toscani per 3-0 grazie alla rete di Morata in apertura e alla doppietta di Reijnders.

Modulo

E non è un caso che questo tipo di vittoria sia arrivata con il modulo e i giocatori di Madrid. Il 4-2-3-1 costruito con Musah esterno permette ai rossoneri di avere più equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva, lasciando libero Reijnders di muoversi in avanti con meno compiti difensivi. "Mi sta piacendo molto Musah lì. L'Empoli - ha spiegato Fonseca in conferenza - gioca molte palle lunghe ed era importante avere questo ruolo per aiutare la squadra. Sono stato olto soddisfatto anche di come Chukwueze ha fatto questo ruolo, che è rientrato due volte in area a fare il quinto. Questo modulo ci dà equilibrio".

Filastrocca

La strada, dunque, è tracciata. Il Milan, infortuni permettendo, dovrà cercare di mantenere questi uomini e questa struttura anche nelle prossime partite. Per trovare continuità, bisogna dare continuità a chi riesce a rendere in una determinata maniera. E questa formazione stile Madrid, con Musah esterno, ora è quella che dà più garanzie.

