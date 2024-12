Le pagelle di Camarda: il suo colpo di testa vale quasi come un gol. Ragazzo d'oro

È una notte stellare per Francesco Camarda come le stelle della Champions League. Il baby attaccante del Milan entra nel finale del match contro la Stella Rossa e lascia il segno nell'azione che porta al 2-1 di Abraham. "Entra acclamato da San Siro ed è decisivo - evidenzia la Gazzetta dello Sport - suo il colpo di testa che Gutesa devia sulla traversa prima della zampata di Abraham. Vale (quasi) come un gol". "Svetta di testa in mezzo ai difensori e - riporta Tuttosport oggi in edicola - arriva il 2-1 di Abraham: ragazzo d'oro".

"Dà il via alla rete decisiva del Milan saltando più in alto dell’avversario - analizza il Corriere dello Sport - dalla traversa il Milan segna con Abraham". "Entra, accende San Siro - si legge invece su Milannews.it - costringe Guetsa alla paratona che poi porta al gol di Abraham e si sbatte come un matto. Avessero tutti la sua attitudine...". Questo infine è il commento di TMW: "Ha sette minuti più recupero per incidere e li sfrutta: mette lo zampino, anzi la testa, sul 2-1 e poi ci prova anche in prima persona".

I VOTI DEI GIORNALI E DEI SITI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Milannews.it: 6,5