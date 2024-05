MN - Aliberti: "Pioli uno dei migliori nella mia gestione a Salerno. Fu bravo a forgiare il gruppo"

Contro la Salernitana si è chiuso il ciclo di Stefano Pioli al Milan. Dopo cinque anni e contro la squadra che l'ha lanciato nel calcio professionistico. Ne abbiamo parlato con Aniello Aliberti, presidente all'epoca dei granata che decise di puntare sul tecnico nel lontano 2003. In esclusiva per MilanNews.it.

Cosa le piaceva maggiormente di Pioli?

"Mi piacque il modo in cui riuscì a forgiare un gruppo. C'erano diverse occasioni in cui eravamo agganciati al gruppo di testa, poi in determinati momenti chiave ci furono delle difficoltà. Ma era al suo primo anno in una prima squadra, diciamo che stava studiando. La società però gli stette sempre vicino, l'ha sostenuto in ogni momento".

È stato uno dei migliori allenatori che ha avuto a Salerno?

"Certamente Delio Rossi fu il migliore, quello che ci portò in Serie A. Ma Pioli fu uno dei migliori a Salerno nella mia gestione".