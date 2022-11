Fonte: Antonio Vitiello; Antonello Gioia

Seduta di allenamento mattutina per il Milan alla vigilia del match di Champions League in progrmma a San Siro contro il Salisburgo. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il terzino americano Dest non si sta allenando con il resto del gruppo ma sta svolgendo un lavoro personalizzato all'interno del centro sportivo rossonero.