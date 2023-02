MN - Allenamento personalizzato per Tomori e Bennacer, domani previsto il rientro in gruppo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella giornata odierna Ismael Bennacer e Fikayo Tomori hanno svolto un allenamento personalizzato. Per i due rossoneri, sulla via del recupero dai rispettivi infortuni, nella giornata di domani è previsto il rientro in gruppo. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione per la gara di Champions League di martedì contro il Tottenham.

di Pietro Mazzara.