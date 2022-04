MN - Altafini su Ibrahimovic: "Il Milan non può più contare su di lui, ma deve ringraziarlo"

MilanNews.it

José Altafini, leggenda rossonera nonché quarto miglior marcatore della storia del Milan con 161 reti realizzate tra il 1958 e il 1965, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: “I ragazzi più giovani del Milan con Ibrahimovic hanno giocato con più tranquillità, ha fatto un po’ da paravento. Tuttavia credo che ad un certo punto della vita sia necessario fermarsi. Il Milan non può più contare su di lui, ma deve ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Penso che il Milan dovrà fare qualche cambiamento in attacco”.