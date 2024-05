MN - Anche Ibrahimovic con la squadra in Australia

Il Milan è arrivato in Australia. La delegazione rossonera, a ranghi ridotti a causa del finale di stagione, è sbarcata a Perth nelle scorse ore e si prepara ad affrontare la Roma in amichevole. Un'occasione per tornare in Oceania dopo 31 anni ma anche per celebrare Agostino Di Bartolomei, doppio ex della sfida, nel trentennale della sua scomparsa. A guidare il gruppo rossonero in Australia c'è anche Zlatan Ibrahimovic, come appreso dalla redazione di MilanNews.it.

Di seguito i convocati del Milan per l'amichevole che si giocherà il 31 maggio:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

di Antonio Vitiello