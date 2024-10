MN - Anche Ibrahimovic e Moncada sono arrivati a Leverkusen

vedi letture

Oggi al consueto pranzo Uefa con la delegazione del Bayer Leverkusen, la "squadra" rossonera era rappresentata dall'amministratore delegato del club Giorgio Furlani. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in questi minuti in Germania, nella città di Leverkusen, sono però arrivati anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada che dunque questa sera saranno al seguito della squadra di Fonseca.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-MILAN

Data: martedì 01 ottobre 2024

Ore: 21.00

Stadio: BayArena, Leverkusen

TV: Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it