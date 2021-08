MN - Angioni (Tv2): "Ibrahimovic ha aiutato Hauge con l'italiano ma non è bastato"

Elisabeth Knapstad Angioni, inviata in Italia per l’emittente norvegese TV2, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni per parlare della cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte. Alla domanda se ci sia stato uno scarso feeling fra il giocatore e Stefano Pioli, la giornalista ha risposto: “Non riesco a valutare questa cosa perché non ho le giuste informazioni, ma potrebbe anche essere. Lui è giovane, viene da un paesino norvegese di 50.000 abitanti e probabilmente non è stato in grado di imporsi al Milan. Magari anche la lingua ha influito, anche se so che Zlatan Ibrahimovic lo ha aiutato a tradurre dato che il norvegese e lo svedese sono simili come lingue. Per imporsi come si deve ha bisogno di giocare e di fare esperienze dato che comunque è un ragazzo abbastanza timido”.