MN - Arens sul Bayer di inizio stagione: "Tra mediana e difesa c'è stato qualche problema"

Trasferta di quelle toste, per il Milan. Il Leverkusen era tra le squadre di seconda fascia al sorteggio quella da evitare. Campioni di Germania in carica, le "aspirine" vantano un collettivo di livello assoluto e un condottiero che è l'uomo che ha cambiato la storia di una squadra, conosciuta per anni in Europa come eterna perdente. A presentarci gli avversari dei rossoneri, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, è il collega Phillip Arens, dal 2008 inviato per le partite del Bayer Leverkusen per la Bild:

Una squadra reduce da una stagione trionfale. Non è facile ripetersi

"Xabi Alonso ha invitato la squadra a resettare tutto dopo il grande successo dell'anno scorso e non è facile avere un simile switch mentale. Tra mediana e difesa c'è stato qualche problema e per l'ultima partita il tecnico è corso ai ripari, mettendo da parte una filosofia prettamente offensiva. Credo che si debba trovare il giusto compromesso".