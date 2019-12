MN - Arrivati tutti i giocatori a Milanello per la ripresa degli allenamenti

Quest'oggi alle 12.30, come stabilito dalla società, il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida con la Sampdoria. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato a Milanello tutti i giocatori sono arrivati puntualmente al centro sportivo per l'inizio delle sessioni di allenamento, dove ad aspettarli c'erano circa un centinaio di tifosi. Nessun giocatore, all'arrivo, si è fermato per degli autografi ai supporter rossoneri.