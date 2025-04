MN - Assemblea annuale AIMC a San Siro: dialogo positivo tra i club e la società

È in corso di svolgimento, da questa mattina, l’assemblea annuale dell’AIMC presso lo stadio di San Siro, aperto per l’occasione dal Milan per accogliere i rappresentanti di una percentuale considerevole dei suoi tifosi, ovvero quelli dei Milan Club. I lavori sono stati aperti dall’intervento dell’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani e dal CFO del club Stefano Cocirio. Nel discorso tenuto davanti ai presenti, Furlani ha parlato della relazione attuale e futura che ci sarà tra il Milan e l’AIMC (che nel corso di questa stagione ha vissuto momenti di grande turbolenza legati ad alcuni cambiamenti, imposti dall’autorità di polizia, che hanno riguardato la sfera della vendita dei biglietti e il cambio nominativo), dando un messaggio chiaro di come la collaborazione tra il club e i suoi tifosi sia fondamentale, in un discorso definito "molto milanista" da chi era presente.

Prima di oggi vi erano stati già diversi incontri tra i vertici dell’AIMC, con a capo il suo presidente Giuseppe Munafò, e la dirigenza del Milan per cercare di trovare delle soluzioni che non danneggiassero la vita dei Milan Club, che ruota soprattutto dietro l’organizzazione delle trasferte e la possibilità di garantire ai propri iscritti servizi organizzativi importanti come un canale d'acquisto sicuro e dedicato.

Oltre 200 persone, provenienti da tutta Italia in rappresentanza dei Milan Club, hanno preso parte ai lavori e hanno partecipato attivamente ad una fase di dialogo che – secondo quanto appreso – è stato definito positivo, autentico e costruttivo a testimonianza di come il Milan voglia essere vicino ai suoi tifosi, che l’AIMC rappresenta da 58 anni con oltre 61 mila iscritti e che ha superato la quota di 600 club affiliati in tutto il mondo.

Sono attese ulteriori novità nel corso delle prossime settimane.