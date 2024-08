MN - Bacconi: "Milan, nel mezzo manca un equilibratore. Fofana meglio di Bennacer"

vedi letture

Dopo le prime due giornate è già tempo di processi per il Milan. Per i risultati, per il gioco, per i problemi tattici. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it

Adriano Bacconi, per il Milan un inizio complicato: due partite, un punto e prestazioni che preoccupano

"Diciamo che già con il Torino la formazione era un po' sperimentale e il fatto di arrivare a fare delle prove all'inizio del campionato non è qualcosa di brillante".

La squadra ti convince nel suo complesso?

"In generale il Milan si è rinforzato perché ha preso due difensori di livello internazionale, migliori di quelli dell'anno scorso: Pavlovic è il migliore fra tutti, ha dimostrato di saper risolvere certi problemi. Giocatore fortissimo nell'uno contro uno, nel gioco aereo e a impostare. Emerson Royal è senz'altro di maggior spessore anche tecnico rispetto a Calabria. Sapendo che quello era il reparto dove c'erano maggiori rimedi han cercato di porre rimedio".

Cosa manca?

"Manca un centrocampista di grande spessore perché Reijnders è uno che ama andare in attacco e in Olanda ha goduto di grande libertà perché aveva centrocampisti come Schouten che lo coprivano, cosa che al Milan non può fare. Manca uno alle spalle che faccia il lavoro sporco, cosa che non fa Loftus-Cheek. Nel mezzo manca un equilibratore".

È arrivato Fofana

"Fofana non so se può essere quel giocatore internazionale che può dare qualità nelle due fasi però sicuramente è un giocatore di livello più alto rispetto a Bennacer e Musah di livello più alto".