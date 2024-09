MN - Baiocchini: "Il Milan è il Milan, non può essere impaurito da Slovan, Dinamo, Stella Rossa e Bruges"

È tempo di Champions League. Con Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport al seguito del Milan, analizziamo quello che potrebbe essere il percorso europeo dei rossoneri, partendo da un'analisi complessiva delle avversarie e dalla prima di esse, il Liverpool, ospite martedì a San Siro, per arrivare alle outsiders, passando, ovviamente, per la super sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di seguito le dichiarazioni di Manuele Baiocchini raccolte in esclusiva da MilanNews.it.

Opinione comune è non sbagliare con le piccole. Chi secondo te tra Girona, Dinamo Zagabria, Bratislava, Brugge e Stella Rossa può realmente insidiare il Milan?

"Il Girona. Nonostante non sia avvezza alle coppe europee, è una squadra che ha fatto una grande stagione l'anno scorso. Hanno perso dei pezzi importanti, come Dovbyk, ma è una squadra che può creare dei problemi; non è una quarta da fascia. Poi le altre: il Milan è il Milan, non può essere impaurito da Bratislava, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Brugge... I rossoneri hanno dimostrato recentemente di poterle battere anche facilmente questo tipo di squadre. Bisognerà fare 12 punti in queste quattro partite, tenendo botta contro Liverpool, Leverkusen e Real Madrid".