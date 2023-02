MN - Baiocchini sulle panchine di Leao: "Motivazione di campo. Non credo che Pioli..."

MilanNews.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulle esclusioni di Leao: "È solo una motivazione di campo. Non posso pensare che centri il rinnovo in un periodo in cui il Milan è così in difficoltà... Ci si fa del male da soli e non credo che Pioli voglia farsi male da solo escludendolo ancora. In generale, io credo sempre che un allenatore debba far giocare i più forti, adattando a loro i suoi principi di gioco; anche perché il Milan ha già fuori tanti giocatori forti... Aggiungerne un altro per scelta tecnica mi è sembrato un azzardo che poi non si è rivelato corretto".