MN - Ballottaggio Messias-Leao in vista della Roma, panchina per Rebic

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il principale ballottaggio per la trequarti campo in vista della partita contro la Roma sarà quello tra Junior Messias e Rafael Leao. In base a questa scelta Saelemaekers occuperà la corsia di sinistra o di destra. Confermato invece Brahim Diaz, in ottimo stato di forma, come trequartista mentre Rebic partirà dalla panchina.