MN - Baresi: "Champions League? Non siamo stati fortunati. Il Milan meritava di più"

Franco Baresi, attuale vicepresidente onorario del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni della nostra redazione, e ha commentato quello che è stato il ritorno in Champions League dei rossoneri. Baresi ha dichiarato: “Siamo tornati in Champions dopo tanti anni e abbiamo fatto delle buone partite. Non siamo stati fortunati, meritavamo qualcosa di più vedendo le nostre prestazioni. Siamo ancora lì col lumicino acceso. Questa esperienza ci servirà. Non abbiamo fatto brutte figure, abbiamo retto l'urto: questo è un buon segno”.