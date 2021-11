MN - Baresi: "Il mio ricordo più bello legato al Milan è la prima Champions League vinta"

In vista dell’imminente derby di domenica, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Franco Baresi. Alla domanda su quale fosse il più bel ricordo legato al Milan per la sua carriera da calciatore, Baresi ha risposto: “Di momenti belli ne ho vissuti tanti. Come sempre, la prima Coppa dei Campioni che vinci, dopo 20 anni che il Milan la aspettava, fu un'emozione particolare”. Il riferimento è alla finale di Barcellona vinta per 4-0 contro la Steaua Bucarest grazie alle doppiette di Ruud Gullit e Marco Van Basten.