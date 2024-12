MN - Bargiggia: "Non mi aspettavo il Milan così indietro. Fonseca si è convinto tardivamente di Musah"

vedi letture

La sconfitta di Bergamo è stata dolorosa per questo Milan, settimo in classifica a -12 dal primo posto e a -9 dalla zona Champions, obiettivo fondamentale per il percorso di crescita del club. Abbiamo parlato del momento complicato dei rossoneri col noto giornalista Paolo Bargiggia. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Il Milan è già a -12 dal primo posto. Ti aspettavi uno scenario simile a inizio stagione?

"Non mi aspettavo questa posizione di classifica anche perché dalle dichiarazioni e i progetti della società erano molto chiari: dopo aver fatto un mercato forte e rinforzato la stagione scorsa hanno detto: 'Con qualche piccolo ritocco diamo equilibrio alla squadra e la rinforziamo. Poi c'è la scelta dell'allenatore che continua a fare discutere una partita sì e una partita no. Secondo me è stata una scelta che bilanciasse costi d'ingaggio e gioco proposto. Magari non è stato valutato il discorso dell'equilibrio tattico. Mi aspettavo che il Milan avesse qualche punto in più e che avesse più un equilibrio di squadra che invece fa fatica a trovare anche se ultimamente qualcosa sta facendo vedere. Tardivamente Fonseca si sta convincendo a giocare con Musah e sembra che la squadra abbia più equilibrio".