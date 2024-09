MN - Bargiggia sul derby: "Fonseca, guarda Thiago Motta: serve coraggio e fantasia"

Milan in grande difficoltà, arriva una sconfitta sulla carta prevedibile contro il Liverpool ma è sconsolante l'atteggiamento adottato dai rossoneri, che sembrano non riuscire a trovare una via di uscita. E ora c'è il derby. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Paolo Bargiggia, in esclusiva per MilanNews.it

Ora il derby. Col Milan impaurito, contestato e reduce da 6 ko di fila. Sconfitta già scritta?

"Non so se è una sconfitta già scritta, visti i precedenti. Anche se negli altri derby c'era Pioli. Visto lo squilibrio della squadra, visto come l'Inter diventa devastante giocando negli spazi e il Milan che ne lascia tanti, viste le motivazioni dopo lo stop di Monza sembra un risultato già scritto. Poi vediamo se Fonseca al di là delle dichiarazioni di ieri riesce a inventarsi qualcosa, qualche atteggiamento tattico e qualche giocatore diverso. Del resto ci vuole coraggio e fantasia, lo sta dimostrando Thiago Motta alla Juve con un turnazione di giocatori a volte anche sorprendente".