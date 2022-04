MN - Bellinazzo: "Calcio europeo attira fondi americani e mediorientali: garantita grande fetta di ricavi"

MilanNews.it

Il noto giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. In particolare Bellinazzo ha spiegato perché il Milan avrebbe attirato un fondo importante come Investcorp (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Il calcio europeo attira questi fondi americani e mediorientali. Dopo la pandemia e la crisi economica sempre più squadre entrano in queste orbite, squadre che danno grandi prospettive e che possono garantire una forte fetta di ricavi”.